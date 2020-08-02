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В ОНК сообщили о переводе Сафронова в камеру к подозреваемому в терроризме

Настроение у советника главы "Роскосмоса" нормальное, ровное.

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Иван Сафронов. Фото © EPA / TASS

Журналиста Ивана Сафронова, который находится под арестом в СИЗО "Лефортово", перевели из карантина в обычную камеру, поскольку у него не подтвердилось заражение коронавирусом. Сокамерник советника главы "Роскосмоса" — иностранец, подозреваемый в экстремизме и терроризме, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, побывавшая у арестованного.

Пока три дня пока прошло отношения у них ровные, — отметила Литвинович.

Она уточнила, что беспокойство ОНК вызывает тот факт, что ранее сокамерник Сафронова мог быть в карцере за драку, поскольку он очень конфликтный.

Мы договорились с Иваном, что через неделю снова вернёмся к этому вопросу, — пояснила член комиссии.

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Юрист отметил, что сообщение подписано генералом без указания фамилии.

Литвинович добавила, что у журналиста ровное, нормальное настроение.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост в "Роскосмосе" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал. Защита подала апелляцию, Мосгорсуд отклонил жалобу, признав арест законным.

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Вскоре его переведут из одиночной камеры в общую.

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