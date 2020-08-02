В ОНК сообщили о переводе Сафронова в камеру к подозреваемому в терроризме

Журналиста Ивана Сафронова, который находится под арестом в СИЗО "Лефортово", перевели из карантина в обычную камеру, поскольку у него не подтвердилось заражение коронавирусом. Сокамерник советника главы "Роскосмоса" — иностранец, подозреваемый в экстремизме и терроризме, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, побывавшая у арестованного.

— Пока — три дня пока прошло — отношения у них ровные, — отметила Литвинович.

Она уточнила, что беспокойство ОНК вызывает тот факт, что ранее сокамерник Сафронова мог быть в карцере за драку, поскольку он очень конфликтный.

— Мы договорились с Иваном, что через неделю снова вернёмся к этому вопросу, — пояснила член комиссии.