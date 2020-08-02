Лукашенко заподозрили в провоцировании "майдана"

Не зарегистрированный ЦИК Белоруссии кандидат в президенты оппозиционер Валерий Цепкало считает, что действующий глава государства Александр Лукашенко сам провоцирует "майдан", сообщает РИА "Новости".

— На самом деле, нужно понимать то, что "майдан" провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан". Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса, — цитирует его слова информагентство.

Он добавил, что желанием оппозиции было просто пойти на выборы и дать белорусскому народу возможность решить свою дальнейшую судьбу, в то время как при Лукашенко люди лишены такой возможности.

Ранее Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве. По словам его супруги, они опасаются не только возможного ареста, но и лишения родительских прав.