Лукашенко заподозрили в провоцировании "майдана"

Не зарегистрированный ЦИК Белоруссии кандидат в президенты оппозиционер Валерий Цепкало считает, что действующий глава государства Александр Лукашенко сам провоцирует "майдан", сообщает РИА "Новости".
Сам себя предал. Для чего Лукашенко готовит "майдан" в БелоруссииГлаве Белоруссии необходимо поворотное событие, которое сможет развязать ему руки, считают эксперты. Поэтому он единственный человек в стране, который способен организовать протомайдан. Население достаточно скептично относится к его новой манере управления, чем пытаются воспользоваться Соединённые Штаты Америки, а пока Россия стоит в стороне.
— На самом деле, нужно понимать то, что "майдан" провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан". Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса, — цитирует его слова информагентство.
Он добавил, что желанием оппозиции было просто пойти на выборы и дать белорусскому народу возможность решить свою дальнейшую судьбу, в то время как при Лукашенко люди лишены такой возможности.
Ранее Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве. По словам его супруги, они опасаются не только возможного ареста, но и лишения родительских прав.
Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. А 29 июня МВД страны инициировало проверку по факту "противоправной деятельности" Цепкало.