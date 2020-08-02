Подсудимого нашли мёртвым в следственном изоляторе в Калининграде

Следователи в Калининграде начали проверку после получения информации о гибели подсудимого в следственном изоляторе №1 УФСИН, сообщает ведомство.
СКР показал кадры следственного эксперимента с ангарским маньяком, сделавшим новые признанияМихаила Попкова с заломленными руками конвоировал ОМОН, в лесном массиве убивший более 80 женщин тихим голосом рассказал, как расправился с жертвой, которую ранее считали пропавшей без вести.
— В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружена резаная рана в области левого локтя. Иных видимых повреждений на теле мужчины не обнаружено, — говорится в сообщении. Причину его гибели установит судебно-медицинская экспертиза.
Отмечается, что 57-летний мужчина проходил по делу об убийстве. По данным ведомства, он подозревался в том, что, будучи пьяным, 1 января 2020 года ударил ножом соседа во время застолья. Уголовное дело в отношении него в настоящее время рассматривается Гурьевским районным судом.
Ранее, но уже на другом конце света, в США, заключённые устроили бунт в тюрьме. Пострадало минимум двое сотрудников и трое преступников. Пострадавшие получили мелкие травмы, которые не угрожают жизни.