Подсудимого нашли мёртвым в следственном изоляторе в Калининграде

Следователи в Калининграде начали проверку после получения информации о гибели подсудимого в следственном изоляторе №1 УФСИН, сообщает ведомство.

— В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружена резаная рана в области левого локтя. Иных видимых повреждений на теле мужчины не обнаружено, — говорится в сообщении. Причину его гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что 57-летний мужчина проходил по делу об убийстве. По данным ведомства, он подозревался в том, что, будучи пьяным, 1 января 2020 года ударил ножом соседа во время застолья. Уголовное дело в отношении него в настоящее время рассматривается Гурьевским районным судом.