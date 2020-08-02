Власти Ирана вводят персональные санкции против экс-советника Болтона

Иран вводит персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, который раньше был советником бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщили в МИД Ирана.
В дипведомстве отметили, что такие меры принимаются в соответствии с двумя статьями закона о борьбе с нарушениями прав человека и террористическими актами.
Помпео заявил, что Белый дом примет меры против китайских компаний, угрожающих безопасности СШАРечь идёт об организациях, предоставляющих программное обеспечение.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон расширяет санкции в отношении Тегерана, призванные помещать поставкам в Иран продукции, которая может использоваться в ядерной, ракетной и военной программах.
Напомним, в Иране также заявили, что обязательно ответят США после убийства генерала Касема Сулеймани.