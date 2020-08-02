Власти Ирана вводят персональные санкции против экс-советника Болтона

Иран вводит персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, который раньше был советником бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщили в МИД Ирана.

В дипведомстве отметили, что такие меры принимаются в соответствии с двумя статьями закона о борьбе с нарушениями прав человека и террористическими актами.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон расширяет санкции в отношении Тегерана, призванные помещать поставкам в Иран продукции, которая может использоваться в ядерной, ракетной и военной программах.