Водитель легковушки погиб в Ленобласти при столкновении с грузовиком

Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом в Лужском районе Ленинградской области на 90-м километре автодороги Петербург — Псков, сообщают участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург во "ВКонтакте".
Лайф публикует видео момента смертельной аварии на МКАД, в которой погибли три человекаПочему водитель легковушки не остановился перед стоявшим на дороге комбайном, выяснят правоохранители.
— "Мицубиси АSX" выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении "Сканией Р440" с прицепом, — написали очевидцы.
Со ссылкой на областное ГИБДД автомобилисты сообщают, что водитель "мицубиси" погиб на месте происшествия. Правоохранительные органы ведут проверку.
Ранее смертельное ДТП с участием КамАЗа произошло на трассе "Таврида" в Крыму. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находилось 18 пассажиров, уснул за рулём и влетел в грузовик в попутной полосе движения. В результате погибло девять человек и столько же было госпитализировано.