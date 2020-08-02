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Водитель легковушки погиб в Ленобласти при столкновении с грузовиком

Он выехал на встречную полосу.

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Фото © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом в Лужском районе Ленинградской области на 90-м километре автодороги Петербург — Псков, сообщают участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург во "ВКонтакте".

Лайф публикует видео момента смертельной аварии на МКАД, в которой погибли три человека

Почему водитель легковушки не остановился перед стоявшим на дороге комбайном, выяснят правоохранители.

"Мицубиси АSX" выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении "Сканией Р440" с прицепом, — написали очевидцы.

Со ссылкой на областное ГИБДД автомобилисты сообщают, что водитель "мицубиси" погиб на месте происшествия. Правоохранительные органы ведут проверку.

Ранее смертельное ДТП с участием КамАЗа произошло на трассе "Таврида" в Крыму. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находилось 18 пассажиров, уснул за рулём и влетел в грузовик в попутной полосе движения. В результате погибло девять человек и столько же было госпитализировано.

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