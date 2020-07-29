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Глава Бурятии взял под контроль поиски пропавшего более недели назад Ан-2

Местность в районе возможного нахождения самолёта начала прочёсывать наземная поисково-спасательная служба.

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Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под личный контроль поиски Ан-2, который вылетел из посёлка Кырен 19 июля и исчез с радаров. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Поиск воздушного судна взял на особый контроль глава республики Алексей Цыденов. В настоящий момент помимо воздушных судов поиск пропавшего самолёта ведёт и наземная поисково-спасательная служба, — уточнили в пресс-службе.

СМИ сообщили об обнаружении пропавшего в Бурятии более недели назад Ан-2. Но спасатели не подтверждают

На борту судна находилось шесть человек.

Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка.

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