Глава Бурятии взял под контроль поиски пропавшего более недели назад Ан-2

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под личный контроль поиски Ан-2, который вылетел из посёлка Кырен 19 июля и исчез с радаров. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

— Поиск воздушного судна взял на особый контроль глава республики Алексей Цыденов. В настоящий момент помимо воздушных судов поиск пропавшего самолёта ведёт и наземная поисково-спасательная служба, — уточнили в пресс-службе.