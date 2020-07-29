Глава Бурятии взял под контроль поиски пропавшего более недели назад Ан-2

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под личный контроль поиски Ан-2, который вылетел из посёлка Кырен 19 июля и исчез с радаров. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
— Поиск воздушного судна взял на особый контроль глава республики Алексей Цыденов. В настоящий момент помимо воздушных судов поиск пропавшего самолёта ведёт и наземная поисково-спасательная служба, — уточнили в пресс-службе.
СМИ сообщили об обнаружении пропавшего в Бурятии более недели назад Ан-2. Но спасатели не подтверждаютНа борту судна находилось шесть человек.
Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка.