Астронавты МКС вернулись на Землю на корабле Crew Dragon

Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами отстыковался от Международной космической станции (МКС) и успешно вернулся на Землю.
От безопасности до туалетов за шторкой. Роскосмос назвал недостатки Crew DragonСпециалисты раскритиковали соседство экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива.
На его борту Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.
Как сообщалось, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС.