Армия Израиля нанесла удар по "отряду террористов" в Сирии

Армия Израиля нанесла авиаудар по "отряду террористов" в Сирии. Об этом военные сообщили в "Твиттере".

— Мы только что сорвали попытку четырёх террористов заложить взрывчатку возле заграждения безопасности на границе Израиля и Сирии, — говорится в сообщении израильских военных.