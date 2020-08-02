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Армия Израиля нанесла удар по "отряду террористов" в Сирии

Инцидент произошёл в районе границы двух стран.

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Армия Израиля нанесла авиаудар по "отряду террористов" в Сирии. Об этом военные сообщили в "Твиттере".

Мы только что сорвали попытку четырёх террористов заложить взрывчатку возле заграждения безопасности на границе Израиля и Сирии, — говорится в сообщении израильских военных.

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Отмечается, что угрозы утечки информации нет.

В сообщении также отмечается, что Израиль возлагает ответственность за все происходящие в арабской республике события на установленный в стране режим.

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