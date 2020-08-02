Армия Израиля нанесла удар по "отряду террористов" в Сирии

Армия Израиля нанесла авиаудар по "отряду террористов" в Сирии. Об этом военные сообщили в "Твиттере".
— Мы только что сорвали попытку четырёх террористов заложить взрывчатку возле заграждения безопасности на границе Израиля и Сирии, — говорится в сообщении израильских военных.
Армия Израиля сообщила о падении своего беспилотника в ЛиванеОтмечается, что угрозы утечки информации нет.
В сообщении также отмечается, что Израиль возлагает ответственность за все происходящие в арабской республике события на установленный в стране режим.