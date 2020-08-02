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В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Ведомство прорабатывает дополнительные меры поддержки занятости.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Минтруда РФ планирует вернуться к докризисному уровню безработицы в ближайшие полтора года — к концу 2021 года. Об этом сообщают "Известия".

Вице-премьер рассказал об уровне безработицы в России

Официально зарегистрировано около 2,1 миллиона человек без места труда.

По данным ведомства, сейчас в стране зафиксировано более 3 млн безработных, тогда как до кризиса из-за пандемии коронавируса таковых насчитывалось 700 тысяч человек. Таким образом, за полтора года число безработных необходимо сократить более чем в четыре раза.

Ведомство прорабатывает дополнительные меры поддержки занятости, ведёт мониторинг рынка труда, организовывает дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения. Со следующего года запланированы онлайн-витрины стажировок и практики для учащихся и выпускников.

Пособия по безработице в России предложили поднять до уровня прожиточного минимума в регионе

В Минтруде заявили, что изучат предложение.

В Минтруда также отметили создание временных рабочих мест в ряде регионов России. Всего на эти цели было выделено свыше 4 млрд рублей. Этих средств может хватить на создание более 80 тыс. мест.

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