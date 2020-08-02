В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Минтруда РФ планирует вернуться к докризисному уровню безработицы в ближайшие полтора года — к концу 2021 года. Об этом сообщают "Известия".

По данным ведомства, сейчас в стране зафиксировано более 3 млн безработных, тогда как до кризиса из-за пандемии коронавируса таковых насчитывалось 700 тысяч человек. Таким образом, за полтора года число безработных необходимо сократить более чем в четыре раза.

Ведомство прорабатывает дополнительные меры поддержки занятости, ведёт мониторинг рынка труда, организовывает дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения. Со следующего года запланированы онлайн-витрины стажировок и практики для учащихся и выпускников.