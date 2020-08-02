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Под Воронежем в результате столкновения мопеда и автомобиля погибли два подростка

По предварительным данным, виновником аварии является водитель авто.

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Фото © УМВД РФ по Воронежской области

В Новохопёрском районе Воронежской области автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с мопедом. В результате аварии скончались два подростка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

ДТП произошло на 105-м километре автодороги М4 "Дон" Бобров — Таловая — Новохопёрск. По предварительным данным, водитель автомобиля, двигаясь со стороны села Елань-Колено, допустил столкновение с мопедом, двигавшимся по встречному направлению, которым управлял 13-летний подросток.

Фото © УМВД РФ по Воронежской области

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По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Уточняется, что водитель мопеда погиб в машине скорой помощи, также в больнице скончался его 12-летний пассажир.

В данный момент правоохранительные органы проводят проверку, также устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В результате аварии также пострадал ребёнок, за его жизнь борются врачи.

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