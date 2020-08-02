Под Воронежем в результате столкновения мопеда и автомобиля погибли два подростка

В Новохопёрском районе Воронежской области автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с мопедом. В результате аварии скончались два подростка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
ДТП произошло на 105-м километре автодороги М4 "Дон" Бобров — Таловая — Новохопёрск. По предварительным данным, водитель автомобиля, двигаясь со стороны села Елань-Колено, допустил столкновение с мопедом, двигавшимся по встречному направлению, которым управлял 13-летний подросток.
В Египте в результате падения микроавтобуса в канал погибло восемь человекПо предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.
Уточняется, что водитель мопеда погиб в машине скорой помощи, также в больнице скончался его 12-летний пассажир.
В данный момент правоохранительные органы проводят проверку, также устанавливаются все обстоятельства происшествия.