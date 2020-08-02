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В Египте в результате падения микроавтобуса в канал погибло восемь человек

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

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Фото © Al Youm As Sabi

В Египте микроавтобус с людьми упал в оросительный канал. В результате происшествия погибло восемь человек, сообщает портал Al Youm As Sabi.

Уточняется, что трагедия произошла в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы на юге Каира.

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В результате аварии также пострадал ребёнок, за его жизнь борются врачи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал.

Стоит отметить, что спасателям из микроавтобуса удалось достать живыми семь человек.

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Столб чёрного дыма виден издалека.

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