В Египте в результате падения микроавтобуса в канал погибло восемь человек

В Египте микроавтобус с людьми упал в оросительный канал. В результате происшествия погибло восемь человек, сообщает портал Al Youm As Sabi.
Уточняется, что трагедия произошла в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы на юге Каира.
В жутком ДТП под Волгоградом погибло четыре человекаВ результате аварии также пострадал ребёнок, за его жизнь борются врачи.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал.
Стоит отметить, что спасателям из микроавтобуса удалось достать живыми семь человек.