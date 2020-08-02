В Египте в результате падения микроавтобуса в канал погибло восемь человек

В Египте микроавтобус с людьми упал в оросительный канал. В результате происшествия погибло восемь человек, сообщает портал Al Youm As Sabi.

Уточняется, что трагедия произошла в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы на юге Каира.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал.