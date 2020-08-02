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Росгвардия пресекла беспорядки в парке Горького

Личности зачинщиков устанавливаются.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сотрудники Росгвардии пресекли сегодня нарушения общественного порядка в парке Горького. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального округа федеральной службы.

Личности зачинщиков устанавливаются.

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