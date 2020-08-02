Росгвардия пресекла беспорядки в парке Горького

Сотрудники Росгвардии пресекли сегодня нарушения общественного порядка в парке Горького. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального округа федеральной службы.
Личности зачинщиков устанавливаются.
Ранее в Сети появилась информация, что несколько мужчин в тельняшках устроили беспорядки в московском парке Горького.
Почти как Новый год или день рождения. В Москве отмечают День ВДВ — видеоВоеннослужащие и ветераны возложили цветы к памятнику воинам-десантникам.
Напомним, сегодня отмечается 90-я годовщина создания Воздушно-десантных войск страны.