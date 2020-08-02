Квят назвал причину аварии во время британского этапа "Формулы-1"

Он заявил, что очень разочарован таким исходом гонки.

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят написал, что причиной вылета с трассы и последующей аварии во время четвёртого этапа автогонок в классе "Формула-1" стал прокол колеса его болида. Об этом он сообщил на своей странице в "инстаграме".

— Гонка выглядела очень сильной, пока не произошёл прокол, который и завершил наш день, — отметил Квят.

Сразу после аварии гонщик извинился перед своей командой, а также подчеркнул, что причиной возможной ошибки стало то, что он отвлёкся на смену настроек на рулевом колесе.

Квят также дал свой комментарий пресс-службе команды "Альфа Таури".

— У меня был хороший старт, отличный темп, и я совершил несколько обгонов, мы добились хорошего результата к тому моменту, когда неожиданно в десятом повороте я потерял контроль над задней частью машины. Я думал, что это моя вина, так как сначала я всегда склонен винить себя, но после просмотра видео мы заметили, что что-то случилось вне моего контроля, поэтому нам нужно будет проверить все данные, чтобы понять, что именно послужило причиной сбоя. Это разочаровывает, так как мы могли набрать несколько важных очков сегодня, но я попробую ещё раз на следующей неделе, — заявил пилот.