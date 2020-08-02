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Опубликовано 2 августа 2020, 21:56

Квят назвал причину аварии во время британского этапа "Формулы-1"

Фото © Instagram / danydk1

Фото © Instagram / danydk1

Он заявил, что очень разочарован таким исходом гонки.

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят написал, что причиной вылета с трассы и последующей аварии во время четвёртого этапа автогонок в классе "Формула-1" стал прокол колеса его болида. Об этом он сообщил на своей странице в "инстаграме".

Гонка выглядела очень сильной, пока не произошёл прокол, который и завершил наш день, — отметил Квят.

Сразу после аварии гонщик извинился перед своей командой, а также подчеркнул, что причиной возможной ошибки стало то, что он отвлёкся на смену настроек на рулевом колесе.

Квят в Австрии: снова отказался вставать на колено и заработал первые очки в сезоне
Квят в Австрии: снова отказался вставать на колено и заработал первые очки в сезоне

Квят также дал свой комментарий пресс-службе команды "Альфа Таури".

У меня был хороший старт, отличный темп, и я совершил несколько обгонов, мы добились хорошего результата к тому моменту, когда неожиданно в десятом повороте я потерял контроль над задней частью машины. Я думал, что это моя вина, так как сначала я всегда склонен винить себя, но после просмотра видео мы заметили, что что-то случилось вне моего контроля, поэтому нам нужно будет проверить все данные, чтобы понять, что именно послужило причиной сбоя. Это разочаровывает, так как мы могли набрать несколько важных очков сегодня, но я попробую ещё раз на следующей неделе, — заявил пилот.

Ранее сообщалось, что Квят вылетел с трассы в 13-м круге гонки на автодроме "Сильверстоун". Хотя его машина сильно пострадала от удара об ограждение, он смог сам выбраться из болида. Победителем этапа стал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

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Иван Косицын
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