В Италии турист при съёмке селфи отбил пальцы ног у слепка скульптуры XIX века

В итальянской коммуне Поссаньо турист из Австрии во время съёмки селфи в музее отбил пальцы ног у гипсового слепка известной скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757–1822). Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил арт-критик Витторио Згарби.

Уточняется, что мужчина уселся на скульптуру, в результате чего сломал несколько пальцев. После этого он быстро покинул музей и никому не сообщил об инциденте. О повреждении стало известно позднее, когда туриста уже не было. Записи с камер видеонаблюдения были переданы правоохранителям.

По данным местных СМИ, пальцы скульптуры были найдены, сейчас музей занимается реставрацией.

Сам Згарби назвал случившееся "ужасным эпизодом", который произошёл после решения открыть музеи из-за ослабления в стране CoViD-19.

— Я требую от правоохранительных и судебных органов ясности и строгости в поисках безрассудного вандала, чтобы он не вернулся на родину безнаказанным. Изуродование (работы) Кановы неприемлемо, — заключил арт-критик.