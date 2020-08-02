Огненное ДТП. Легковушка вспыхнула после столкновения с фурой на шоссе под Петербургом — видео

На 45-м километре Мурманского шоссе в Ленинградской области столкнулись фура и автомобиль Renault Logan. ДТП произошло у пешеходного перехода, после аварии легковушка оказалась объята огнём.
Сейчас обе машины стоят у обочины. На месте инцидента работают сотрудники скорой помощи. Информация о возможных пострадавших уточняется.
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