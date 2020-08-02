В России аннулировали ряд старых нормативных актов в сфере ЖКХ и строительства

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление по отмене ряда нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю в сфере строительства и ЖКХ, сообщается на сайте Правительства России.

— Всего будет аннулировано более 30 документов, изданных с 2010 по 2020 год, — говорится в сообщении.

В частности, речь идёт о постановлении правительства об утверждении стандарта раскрытия информации управляющими компаниями. Раньше они должны были размещать отчёты и общую информацию о многоквартирных домах на официальном сайте, на сайте правительства своего региона или на собственном ресурсе. Но документ утратил силу, так как управляющие компании теперь публикуют подобные данные на сайте ГИС ЖКХ с 2017 года.

Правительство информирует, что также отменяется девять приказов Минстроя. Эти документы регулируют ведение реестра специалистов в области архитектуры и строительства, но содержат либо уже устаревшие требования, либо их положения дублируются в существующем законодательстве.