"Очень впечатляюще!" Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с успешной посадкой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поздравил всех, кто был причастен к успешной посадке космического корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на воду в Мексиканском заливе.

— Замечательно, что астронавты NASA возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем! — написал на своей странице в "Твиттере" глава государства.

Глава Белого дома также напомнил, что это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.

— Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще! — добавил Трамп.

Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС.