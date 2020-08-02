"Очень впечатляюще!" Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с успешной посадкой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поздравил всех, кто был причастен к успешной посадке космического корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на воду в Мексиканском заливе.
— Замечательно, что астронавты NASA возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем! — написал на своей странице в "Твиттере" глава государства.
Глава Белого дома также напомнил, что это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.
— Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще! — добавил Трамп.
От безопасности до туалетов за шторкой. Роскосмос назвал недостатки Crew DragonСпециалисты раскритиковали соседство экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива.
Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС.
Накануне сообщалось, что Crew Dragon отстыковался от МКС и направился в сторону Земли. Около часа назад корабль приземлился в Атлантическом океане.