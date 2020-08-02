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Астронавты Crew Dragon покинули корабль после возвращения на Землю

Экипажу пришлось некоторое время подождать внутри из-за повышенного содержания тетраоксида диазота.

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Видео © NASA

Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен покинули капсулу после возвращения корабля Crew Dragon на Землю.

Как видно на кадрах трансляции NASA, члены экипажа вышли наружу с помощью персонала. При этом выхода пришлось немного подождать из-за повышенной токсичности поверхности капсулы.

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Он напомнил, что это первое за 45 лет приводнение американского пилотируемого корабля.

Ранее Лайф сообщал, что корабль Crew Dragon вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане.

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