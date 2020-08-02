Трамп призвал повторно добиться смертной казни для Царнаева

Президент США Дональд Трамп в своём "твиттере" призвал федеральное правительство в очередной раз добиться смертного приговора Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне в 2013 году.
— Редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Федеральное правительство должно вновь потребовать смертной казни в рамках повторного рассмотрения этой части первоначального дела, — написал Трамп.
По словам главы Белого дома, Штаты не могут себе позволить, чтобы решение апелляционного суда осталось в силе.
"Это нелепо". Трамп оценил решение суда отменить смертный приговор ЦарнаевуГлава Белого дома назвал террориста животным.
Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280.