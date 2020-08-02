Трамп призвал повторно добиться смертной казни для Царнаева

Президент США Дональд Трамп в своём "твиттере" призвал федеральное правительство в очередной раз добиться смертного приговора Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне в 2013 году.

— Редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Федеральное правительство должно вновь потребовать смертной казни в рамках повторного рассмотрения этой части первоначального дела, — написал Трамп.

По словам главы Белого дома, Штаты не могут себе позволить, чтобы решение апелляционного суда осталось в силе.