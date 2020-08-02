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Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" первыми получит разведка и спецназ десантников

По мнению военного эксперта, поставки современной техники свидетельствуют о серьёзных переменах в данных войсках.

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Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Первыми в Воздушно-десантных войсках новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" получат разведчики и части спецназначения. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

Отмечается, что данные машины хорошо защищают военных от пуль и осколков, также на них установлены скорострельные автоматические пушки. Специалисты уверены, что такая боевая техника радикально повысит мобильность и защищённость десантников.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, поставка новых бронемашин свидетельствует о серьёзных переменах в ВДВ. Он утверждает, что Минобороны таким образом меняет концепцию по использованию данных войск. Новая техника нужна для того, чтобы превратить десант в силы быстрого реагирования и основу для экспедиционных контингентов.

Мы видели, что в Сирии оказались востребованы именно колёсные машины. Все перемещения российских подразделений проходят на них. И в данном случае отличная защищённость "Тайфун-ВДВ" очень пригодится. Устойчивость к взрывам у этой техники лучше, чем у БМД, а по вооружению она не уступает БТР-82, — отметил эксперт.

Бывший командующий ВДВ рассказал, что помогло повысить уровень подготовки десантников

По его словам, сейчас в Воздушно-десантных войсках по призыву служит только 30% военных.

Кроме того, Шурыгин добавил, что наиболее перспективно новые машины выглядят для оснащения аэромобильных частей ВДВ нового типа.

Ранее командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в этом году десантники получат партию машин К-4386 "Тайфун-ВДВ". Массовые поставки бронеавтомобиля в войска ожидаются с 2021 года.

Напомним, испытания данной техники планировали закончить в конце 2019 года, однако в мае Минобороны РФ сообщило, что они ещё продолжаются.

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