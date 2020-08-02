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"Америка вернулась". Маск поздравил NASA после возвращения астронавтов Crew Dragon

Бизнесмен следил за операцией по приводнению корабля из штаб-квартиры в Калифорнии.

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Основатель компании SpaceX Илон Маск поздравил NASA с возвращением на Землю на космическом корабле Crew Dragon астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена.

Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полёта Dragon. Америка вернулась, — написал бизнесмен на своей странице в "Твиттере".

Астронавты Crew Dragon покинули корабль после возвращения на Землю

Экипажу пришлось некоторое время подождать внутри из-за повышенного содержания тетраоксида диазота.

Стоит отметить, что Маск следил за операцией по приводнению Crew Dragon из штаб-квартиры компании в городе Хоторн (штат Калифорния).

Ранее президент США также поздравил всех, кто был причастен к успешной посадке астронавтов. Он также напомнил, что это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.

Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС.

Накануне сообщалось, что Crew Dragon отстыковался от МКС и направился в сторону Земли. Несколько часов назад корабль приземлился в Атлантическом океане.

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