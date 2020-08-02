"Америка вернулась". Маск поздравил NASA после возвращения астронавтов Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск поздравил NASA с возвращением на Землю на космическом корабле Crew Dragon астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена.

— Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полёта Dragon. Америка вернулась, — написал бизнесмен на своей странице в "Твиттере".

Стоит отметить, что Маск следил за операцией по приводнению Crew Dragon из штаб-квартиры компании в городе Хоторн (штат Калифорния).

Ранее президент США также поздравил всех, кто был причастен к успешной посадке астронавтов. Он также напомнил, что это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.

Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС.