Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Эксперты подсчитали среднюю зарплату жителей России

Отмечается, что наиболее скромные доходы имеют граждане, которые заняты в лёгкой промышленности.

136

Фото © Pixabay

В России средняя зарплата жителя страны составляет 35 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Как отмечается, эксперты, исходя из данных Росстата, подсчитали медианную зарплату в разных отраслях. Оценка произведена по средней зарплате за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая текущего года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены доходы сотрудников крупных и средних компаний.

Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей. Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России, — сказано в исследовании.

Трудовой посткарантин. Где сейчас искать работу и какую зарплату предлагают соискателям

По итогам июня средняя зарплата, указанная в вакансиях, оказалась на 8% выше докризисного февраля 2020 года и на 14% больше июня прошлого года. Это данные исследования HeadHunter. В каких сферах сейчас активно ищут работников и какую зарплату готовы предложить — в материале Лайфа.

Уточняется, что если в некоторых отраслях сотрудник может получать 50–60 тысяч рублей, то в отстающих сферах труда медианная зарплата составляет менее 25 тысяч. Кроме того, медианная заработная плата у лучшей по показателю отрасли ("Добыча полезных ископаемых" — 65 тысяч рублей) примерно в три раза выше, чем у худшей ("Лёгкая промышленность" — 20,5 тысячи рублей).

Скорее всего, кризис, вызванный пандемией, будет заметно влиять на рынок труда. В среднесрочной перспективе рост зарплаты будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение средней зарплаты в стране. При этом разница в зарплате между отраслями и внутри отраслей вряд ли существенно сократится, — отмечают специалисты.

Володин предложил отказаться от термина "средняя зарплата" для врачей и учителей

Председатель Госдумы отметил, что у специалистов разного уровня и профиля разнится и заработок.

Выбор редакции

Loading...