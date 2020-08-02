Эксперты подсчитали среднюю зарплату жителей России

В России средняя зарплата жителя страны составляет 35 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".
Как отмечается, эксперты, исходя из данных Росстата, подсчитали медианную зарплату в разных отраслях. Оценка произведена по средней зарплате за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая текущего года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены доходы сотрудников крупных и средних компаний.
— Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей. Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России, — сказано в исследовании.
Трудовой посткарантин. Где сейчас искать работу и какую зарплату предлагают соискателямПо итогам июня средняя зарплата, указанная в вакансиях, оказалась на 8% выше докризисного февраля 2020 года и на 14% больше июня прошлого года. Это данные исследования HeadHunter. В каких сферах сейчас активно ищут работников и какую зарплату готовы предложить — в материале Лайфа.
Уточняется, что если в некоторых отраслях сотрудник может получать 50–60 тысяч рублей, то в отстающих сферах труда медианная зарплата составляет менее 25 тысяч. Кроме того, медианная заработная плата у лучшей по показателю отрасли ("Добыча полезных ископаемых" — 65 тысяч рублей) примерно в три раза выше, чем у худшей ("Лёгкая промышленность" — 20,5 тысячи рублей).
— Скорее всего, кризис, вызванный пандемией, будет заметно влиять на рынок труда. В среднесрочной перспективе рост зарплаты будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение средней зарплаты в стране. При этом разница в зарплате между отраслями и внутри отраслей вряд ли существенно сократится, — отмечают специалисты.