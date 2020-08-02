Эксперты подсчитали среднюю зарплату жителей России

В России средняя зарплата жителя страны составляет 35 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Как отмечается, эксперты, исходя из данных Росстата, подсчитали медианную зарплату в разных отраслях. Оценка произведена по средней зарплате за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая текущего года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены доходы сотрудников крупных и средних компаний.

— Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей. Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России, — сказано в исследовании.

Уточняется, что если в некоторых отраслях сотрудник может получать 50–60 тысяч рублей, то в отстающих сферах труда медианная зарплата составляет менее 25 тысяч. Кроме того, медианная заработная плата у лучшей по показателю отрасли ("Добыча полезных ископаемых" — 65 тысяч рублей) примерно в три раза выше, чем у худшей ("Лёгкая промышленность" — 20,5 тысячи рублей).