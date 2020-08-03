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Американцы рассказали, что было в таинственных посылках с семенами из Китая

Ранее "подарки" из Поднебесной получили жители нескольких стран мира.

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Фото © Twitter / VDACS

Заместитель директора Инспекционной службы по проверке здоровья животных и растений Минсельхоза США Осама эль-Лисси сообщил, что им удалось определить более 10 различных видов семян из таинственных посылок, которые приходили из Китая. Его заявление приводится на сайте ведомства.

Мы определили 14 различных видов семян, включая горчицу, капусту, вьюнок и некоторые травы — вроде мяты, шалфея, розмарина, лаванды, а также другие семена, среди которых гибискус и роза, — рассказал эль-Лисси.

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С каждым бывало — зайдёшь в онлайн-магазин, немного увлечёшься и вот тебе уже везут многокилограммовые посылки, на которые случайно было потрачено ползарплаты. А ведь кому-то нужно объяснить траты своему супругу.

В июле Лайф сообщал, что посылки с надписями на китайском языке с семенами внутри напугали американцев. Такие "подарки" из КНР поступили жителям более 20 штатов США, а также проживающим в Канаде, Великобритании и Австралии.

Кроме того, жители Японии также рассказывали о странных посланиях из Китая. На посылках отсутствовали карантинные штампы, а в каждой из них содержались семена растений.

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