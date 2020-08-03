Американцы рассказали, что было в таинственных посылках с семенами из Китая

Жена в шутку попросила курьера спрятать посылку от мужа, но он понял её слишком буквально С каждым бывало — зайдёшь в онлайн-магазин, немного увлечёшься и вот тебе уже везут многокилограммовые посылки, на которые случайно было потрачено ползарплаты. А ведь кому-то нужно объяснить траты своему супругу.