Американцы рассказали, что было в таинственных посылках с семенами из Китая

Заместитель директора Инспекционной службы по проверке здоровья животных и растений Минсельхоза США Осама эль-Лисси сообщил, что им удалось определить более 10 различных видов семян из таинственных посылок, которые приходили из Китая. Его заявление приводится на сайте ведомства.
— Мы определили 14 различных видов семян, включая горчицу, капусту, вьюнок и некоторые травы — вроде мяты, шалфея, розмарина, лаванды, а также другие семена, среди которых гибискус и роза, — рассказал эль-Лисси.
Жена в шутку попросила курьера спрятать посылку от мужа, но он понял её слишком буквальноС каждым бывало — зайдёшь в онлайн-магазин, немного увлечёшься и вот тебе уже везут многокилограммовые посылки, на которые случайно было потрачено ползарплаты. А ведь кому-то нужно объяснить траты своему супругу.
В июле Лайф сообщал, что посылки с надписями на китайском языке с семенами внутри напугали американцев. Такие "подарки" из КНР поступили жителям более 20 штатов США, а также проживающим в Канаде, Великобритании и Австралии.
Кроме того, жители Японии также рассказывали о странных посланиях из Китая. На посылках отсутствовали карантинные штампы, а в каждой из них содержались семена растений.