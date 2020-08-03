Маск рассказал подробности создания мозгового чипа для прямой связи человека с компьютером

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о возможностях мозговых чипов, над которыми сейчас работают его специалисты.
Как сообщает The Independent, предприниматель уверяет, что данное изобретение даст людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.
Илон Маск планирует создать чип, способный победить аутизмОн также надеется с помощью вживлённого в мозг устройства бороться с шизофренией и амнезией.
Маск отметил, что главной целью проекта является налаживание прямой связи между компьютером и человеческим мозгом. Американский бизнесмен отметил, что благодаря данной технологии можно будет транслировать музыку прямо в мозг или регулировать уровень гормонов человека.
Кроме того, такой чип может позволить людям снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Илон Маск также поведал, что данное изобретение поможет людям с повреждениями головного мозга восстановить подвижность конечностей.
"Америка вернулась". Маск поздравил NASA после возвращения астронавтов Crew DragonБизнесмен следил за операцией по приводнению корабля из штаб-квартиры в Калифорнии.
Напомним, в прошлом году Маск впервые рассказал о разработках способа прямого подключения мозга к компьютеру. Отмечалось, что специалисты создали гибкие "нити" толщиной четыре-шесть микрометров, вживляющиеся с помощью игл. Чтобы безопасно довести их до мозга, был разработан специальный робот. Системой можно будет управлять с помощью телефона. Испытания нового изобретения на людях планировались уже в этом году. Уточнялось, что на данный проект было выделено около 150 миллионов долларов.