Маск рассказал подробности создания мозгового чипа для прямой связи человека с компьютером

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о возможностях мозговых чипов, над которыми сейчас работают его специалисты.

Как сообщает The Independent, предприниматель уверяет, что данное изобретение даст людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.

Маск отметил, что главной целью проекта является налаживание прямой связи между компьютером и человеческим мозгом. Американский бизнесмен отметил, что благодаря данной технологии можно будет транслировать музыку прямо в мозг или регулировать уровень гормонов человека.

Кроме того, такой чип может позволить людям снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Илон Маск также поведал, что данное изобретение поможет людям с повреждениями головного мозга восстановить подвижность конечностей.