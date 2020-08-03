Число случаев коронавируса в мире превысило 18 миллионов

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 18 миллионов случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.

Согласно онлайн-счётчику, на данный момент заразилось CoViD-19 18 017 556 человек по всей планете.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему находится США (4 666 027), в тройку также вошли Бразилия (2 733 677) и Индия (1 750 723). Россия находится на четвёртой строчке.

За всё время от коронавируса вылечилось 10 649 108 человек, 688 351 пациент скончался.