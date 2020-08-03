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Число случаев коронавируса в мире превысило 18 миллионов

Жертвами CoViD-19 стали уже 688 351 человек.

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Фото © Pixabay

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 18 миллионов случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.

Согласно онлайн-счётчику, на данный момент заразилось CoViD-19 18 017 556 человек по всей планете.

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Специалист напомнила, что на поверхностях инфекция живёт до двух суток.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему находится США (4 666 027), в тройку также вошли Бразилия (2 733 677) и Индия (1 750 723). Россия находится на четвёртой строчке.

За всё время от коронавируса вылечилось 10 649 108 человек, 688 351 пациент скончался.

Напомним, в РФ зафиксировано более 850 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, свыше 650 тысяч человек уже выздоровели, умерло 14 128 пациентов.

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