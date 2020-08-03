Рошаль назвал пандемию CoViD-19 "репетицией биологической войны"

Пандемия коронавируса является репетицией биологической войны и проверкой системы здравоохранения в России. Об этом рассказал детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.

— Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны, — подчеркнул специалист.

Кроме того, Рошаль высоко оценил меры, предпринятые российскими властями для борьбы с CoViD-19. Доктор назвал их правильными и своевременными. Он отметил, что при принятии решений учитывался опыт других стран, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией до РФ.

Рошаль также рассказал, что России удалось избежать тяжёлых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения.

— Я уже говорил, что для распространения эпидемии критична и плотность населения. России в этом плане, конечно, повезло: самая высокая плотность населения только в Москве и в Московской области. А в целом площадь России огромна. По числу летальных исходов от коронавируса в нашей стране также низкие показатели. Во многом этого удалось добиться благодаря своевременному введению системы санитарных кордонов, введению ограничений на въезд в страну и мерам внутреннего контроля, — поведал медик.