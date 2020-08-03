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В английской премьер-лиге будут удалять за кашель

Наказание грозит только тем игрокам, которые попытаются напугать или заразить соперника.

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Фото © shutterstock

Футбольным арбитрам в Англии разрешат показывать красные карточки спортсменам, которые намеренно кашляют на соперников или официальных лиц матча, пишет Times.

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Также он отметил, что обычно у заражённых чувство непроходящего першения.

Как сообщает издание, Футбольная ассоциация Англии подготовила на эту тему подробный документ. В нём содержатся конкретные указания для судей, которые работают на матчах в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Теперь правила гласят, что, если зафиксирован "явный акт" кашля в сторону кого-либо, арбитр должен удалить игрока с поля. Однако судьи не обязаны следить за соблюдением социальной дистанции во время празднования гола и не могут наказывать игроков за плевки.

Напомним, что последним чемпионом английской премьер-лиги стал "Ливерпуль". Клуб набрал 99 очков и впервые за 30 лет завоевал главный футбольный титул страны.

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