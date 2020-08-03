В английской премьер-лиге будут удалять за кашель

Футбольным арбитрам в Англии разрешат показывать красные карточки спортсменам, которые намеренно кашляют на соперников или официальных лиц матча, пишет Times.

Как сообщает издание, Футбольная ассоциация Англии подготовила на эту тему подробный документ. В нём содержатся конкретные указания для судей, которые работают на матчах в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Теперь правила гласят, что, если зафиксирован "явный акт" кашля в сторону кого-либо, арбитр должен удалить игрока с поля. Однако судьи не обязаны следить за соблюдением социальной дистанции во время празднования гола и не могут наказывать игроков за плевки.