"Динамо" подписало лучшего бомбардира "Уфы" прошлого сезона

💬 Даниил Фомин — о переходе в «Динамо» #трансферыДинамо #ДинамоМосква #Фомин pic.twitter.com/Lzrz3ROfN9— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 3, 2020
Московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Даниила Фомина. Контракт подписан сроком на пять лет. Выступать Фомин будет под номером 74.
"Динамо" — это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей
Даниил Фомин
Футболист
Фомин — воспитанник "Краснодара". С лета 2019 года выступал за "Уфу", где стал настоящим открытием сезона. Он также получал вызов от Станислава Черчесова в сборную России.