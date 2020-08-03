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"Динамо" подписало лучшего бомбардира "Уфы" прошлого сезона

Трудовое соглашение с 23-летним полузащитником Даниилом Фоминым подписано сроком на пять лет.

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Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Даниила Фомина. Контракт подписан сроком на пять лет. Выступать Фомин будет под номером 74.

"Динамо" — это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей

Даниил Фомин

Футболист

Фомин — воспитанник "Краснодара". С лета 2019 года выступал за "Уфу", где стал настоящим открытием сезона. Он также получал вызов от Станислава Черчесова в сборную России.

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