"Динамо" подписало лучшего бомбардира "Уфы" прошлого сезона

"Динамо" — это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей

Даниил Фомин Футболист