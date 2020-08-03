В погоне за мечтой отца. Хабиб Нурмагомедов нацелен на поединок с легендой ММА

24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби дагестанский Орёл схлестнётся с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи. Под одним из постов в официальном аккаунте UFC в "Инстаграме" Хабиб оставил сообщение: "Октябрь — Джастин Гэтжи, апрель — Джордж Сент-Пьер".

Нурмагомедов недвусмысленно дал понять, что хочет — вопреки скептическим прогнозам — не просто продолжить выступления в смешанных единоборствах, но и довести дело до магических 30-0, а также выйти в октагон против легенды ММА из Канады. Таким образом, осуществить большую мечту своего отца — Абдулманапа Нурмагомедова…

Если с поединком с Гэтжи всё понятно и логично, то возможный бой против Сент-Пьера вызывает вопросы. Конечно же, на бумаге данное противостояние выглядит "боем мечты" и столкновением двух эпох. Россиянина и канадца действительно многое объединяет, в первую очередь стиль и чемпионский дух. Но всё же в ситуации с Джорджем не всё так однозначно…

19 мая Сент-Пьеру исполнилось 39. В последний раз канадского экс-чемпиона фанаты видели в деле почти три года назад, в ноябре 2017 года. Rush в тот вечер решил испытать себя в среднем весе, выйдя на чемпионский поединок против владевшего на тот момент поясом Майкла Биспинга. И это произошло спустя четыре года отсутствия звёздного спортсмена в клетке. Джордж досрочно победил, став новым чемпионом. Но перспектива защищать титул канадцу не очень льстила, и он вновь ушёл в неизвестность…

То есть крайний поединок легендарного бойца прошёл в среднем весе (83,9 кг), бой же с Хабибом возможен только в лёгком весе (70,3 кг). Способен ли ветеран без угрозы для своего здоровья втиснуться в лимит лёгкого дивизиона и при этом сохранить силы на изнурительный поединок с более молодым противником?

Другой вопрос: каков будет статус этого боя? При всём уважении к Джорджу всё же вряд ли будет разумным предоставлять ему по возвращении сразу же титульный шанс. В первую очередь, Сент-Пьера сложно вспомнить, выступающим в лёгком весе. Во-вторых, GSP, как было отмечено, не выходил в клетку три года, что резонно может задеть чувства легитимных претендентов. И наконец, где гарантия, что в случае успеха в титульном поединке Rush вновь не растворится в закате, оставив трон вновь бесхозным?

Естественно, данный поединок возможен. Но при соблюдении определённых условий: Организация боя в промежуточном весе, к примеру в лимите до 73 кг. Отсутствие на кону чемпионского пояса.

В мире профессионального бокса такая практика, как выступление чемпиона не в рамках титульного боя, достаточно частая. Представить что-то подобное в UFC довольно трудно. Действующие обладатели поясов и так не очень часто появляются в клетке, а если их выступления будут ещё и без чемпионского статуса на кону, то это действительно способно застопорить дивизионы. Сможет ли Хабиб оставить пояс ради супербоя, поединка мечты против Сент-Пьера, — трудный вопрос...