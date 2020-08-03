В Санкт-Петербурге запустили программу бесплатной стерилизации уличных кошек

В Северной столице стартовала программа бесплатной стерилизации уличных кошек. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Гроза котиков и мотиков. Под Иркутском появился пушистый байкер по кличке Лакей — видеоВ ближайшее время у четырёхлапого гонщика даже появится свой шлем.
Теперь для жителей города, нашедших бездомное животное, заработал кол-центр, где можно договориться о времени визита в клинику. Все медицинские манипуляции проводят за одно посещение с использованием безсъёмных швов. Благодаря этому животное не нуждается в повторном приёме у ветеринара.
Также во время операции кошкам купируют кончик уха. Так служба отлова сможет увидеть, что животное уже стерилизовано.
Работают в банке, котиков нет. Составлен портрет идеальных квартиросъёмщиков в МосквеПри аренде жилья трудности могут возникнуть у семей с четырьмя и более детьми.
Проект городского управления ветеринарии существует в Санкт-Петербурге уже 15 лет. Первыми участниками программы стали бездомные собаки, а в 2020 году обратили внимание и на кошек.
Напомним, недавно на видео попали две кошки, которые помогли раненому псу перейти проезжую часть, перетащив его на обочину.