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В Санкт-Петербурге запустили программу бесплатной стерилизации уличных кошек

Это поможет сократить количество бездомных животных на улицах города.

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В Северной столице стартовала программа бесплатной стерилизации уличных кошек. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

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В ближайшее время у четырёхлапого гонщика даже появится свой шлем.

Теперь для жителей города, нашедших бездомное животное, заработал кол-центр, где можно договориться о времени визита в клинику. Все медицинские манипуляции проводят за одно посещение с использованием безсъёмных швов. Благодаря этому животное не нуждается в повторном приёме у ветеринара.

Также во время операции кошкам купируют кончик уха. Так служба отлова сможет увидеть, что животное уже стерилизовано.

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Проект городского управления ветеринарии существует в Санкт-Петербурге уже 15 лет. Первыми участниками программы стали бездомные собаки, а в 2020 году обратили внимание и на кошек.

Напомним, недавно на видео попали две кошки, которые помогли раненому псу перейти проезжую часть, перетащив его на обочину.

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