Минобороны озвучило итоговые результаты испытаний вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко — видео

В Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н.Н. Бурденко итоговое медицинское обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса, показало наличие у всех участников клинического испытания явного иммунного ответа. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Минобороны РФ.

По протоколу исследований на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование. Отмечается, что никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма у них не зафиксировано. Эти данные свидетельствуют о том, что вакцина, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Минобороны, безопасна и хорошо переносима.