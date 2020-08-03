Минобороны озвучило итоговые результаты испытаний вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко — видео

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В Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н.Н. Бурденко итоговое медицинское обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса, показало наличие у всех участников клинического испытания явного иммунного ответа. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Минобороны РФ.
По протоколу исследований на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование. Отмечается, что никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма у них не зафиксировано. Эти данные свидетельствуют о том, что вакцина, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Минобороны, безопасна и хорошо переносима.
Попова уверена в эффективности вакцины от коронавируса, разрабатываемой в РоссииОна подчеркнула, что на рынок никогда не выходили препараты, в безопасности которых возникали сомнения.
Напомним, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, когда начнётся серийный выпуск российской вакцины от коронавируса. Он уточнил, что речь идёт о разработанном сотрудниками Института им. Гамалеи препарате. Он выразил надежду, что к 2021 году РФ будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц.