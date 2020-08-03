ВОЗ одобрила проведение расследования о появлении коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала с Китаем проведение расследования о возникновении коронавируской инфекции, сообщает РИА "Новости".
Мантуров рассказал, когда начнётся серийный выпуск российской вакцины от коронавирусаОн выразил надежду, что к 2021 году РФ будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц.
— Передовая команда экспертов ВОЗ, прибывшая в Китай, завершила миссию по "созданию фундамента" для совместных попыток установить происхождение вируса, — цитирует агентство коммюнике ВОЗ.
В организации отметили, что поиски источника заражения начнутся в городе Ухани. На данный момент эксперты располагают лишь информацией о предварительном расследовании китайских коллег об источниках распространения CoViD-19.
Ранее в России выявили 5394 новых случая коронавируса. Таким образом, с начала эпидемии в РФ зафиксировано 856 264 случая коронавируса во всех 85 регионах.