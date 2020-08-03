Киевский террорист заявил, что бомба взорвётся даже в случае его смерти

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Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, захвативший заложницу в киевском "Универсал банке", заявил, что взрывчатка сдетонирует в случае его смерти. По данным OBOZREVATEL, мужчина закрепил на ноге трос и провёл его в рюкзак, в котором, как он утверждает, лежит бомба.
Полиция же до сих пор не уверена в наличии у захватчика взрывчатки. Сам террорист потребовал предоставить ему возможность выступить по телевидению. К бизнес-центру ранее пустили журналистов трёх телеканалов: 112, "Наш" и ZiK.
Напомним, сразу два громких захвата заложников произошли на Украине в течение двух последних недель. 21 июля в Луцке злоумышленник весь день удерживал 13 человек в автобусе. Он отпустил людей после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его странное требование. Второй захват произошёл спустя всего два дня. Тогда преступник взял в заложники полицейского и скрылся на автомобиле. Спустя неделю его разыскали и ликвидировали.