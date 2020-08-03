Неизвестный угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре

В бизнес-центре "Леонардо" в Киеве неизвестный мужчина угрожает взорвать бомбу. Сейчас полиция проводит спецоперацию в связи с возможным захватом заложников. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Инцидент произошёл в отделении "Универсал Банка", туда зашёл мужчина и сообщил, что у него в рюкзаке бомба. Сотрудники банка покинули помещение, а руководитель отделения остался внутри по собственному желанию.

Сейчас посетителей бизнес-центра эвакуируют, полиция проводит операцию "Гром" и ведёт переговоры с террористом, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Напомним, сразу два громких захвата заложников произошли на Украине в течение двух последних недель. 21 июля в Луцке злоумышленник весь день удерживал 13 человек в автобусе. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан. Произошедшее в СБУ назвали терактом.