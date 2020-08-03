Неизвестный угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре

В бизнес-центре "Леонардо" в Киеве неизвестный мужчина угрожает взорвать бомбу. Сейчас полиция проводит спецоперацию в связи с возможным захватом заложников. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Инцидент произошёл в отделении "Универсал Банка", туда зашёл мужчина и сообщил, что у него в рюкзаке бомба. Сотрудники банка покинули помещение, а руководитель отделения остался внутри по собственному желанию.
Сейчас посетителей бизнес-центра эвакуируют, полиция проводит операцию "Гром" и ведёт переговоры с террористом, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Переговорщик из США оценил действия Зеленского при захвате заложников в ЛуцкеДевять часов с захватчиком разговаривали и психологи, и переговорщики, но он хотел, чтобы его требования выполнил президент Украины.
Напомним, сразу два громких захвата заложников произошли на Украине в течение двух последних недель. 21 июля в Луцке злоумышленник весь день удерживал 13 человек в автобусе. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан. Произошедшее в СБУ назвали терактом.
А 23 июля во время задержания у здания админсуда в Полтаве мужчина, угрожавший взорвать гранату, захватил в заложники полицейского. По требованию злоумышленника ему предоставили автомобиль, и он успел выехать из города, а затем сбежал в лес. Его разыскивали неделю, и 1 августа ликвидировали.