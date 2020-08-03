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Регион
Опубликовано 3 августа 2020, 12:37

Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм. Его называли Мартином Лютером Кингом Северной Ирландии

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Белфастское мирное соглашение, подписанное им в 1998 году, положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в регионе.

Ирландский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на семью политика.

Хьюм был лидером Социал-демократической и лейбористской партии (1979–2000). В 1998 году он подписал Белфастское мирное соглашение, за что бывший президент США Билл Клинтон назвал его Мартином Лютером Кингом Северной Ирландии. Это соглашение стало решающим в процессе урегулирования конфликта между протестантами и католиками в регионе. В том же году Джону Хьюму и его коллеге Дэвиду Тримблу вручили Нобелевскую премию мира.

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Последние месяцы жизни политик провёл в родном городе Дерри вместе со своей семьёй.

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Софья Дьякова
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