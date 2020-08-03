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В Усолье-Сибирское направлены специалисты Минобороны для ликвидации загрязнения ртутью

Эшелон военных состоит из более чем 10 единиц техники.

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Фото © ТВ "Звезда"

Видео © ТВ "Звезда"

Спецтехника и военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) направлены в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды, сообщает телеканал "Звезда".

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Глава государства сегодня потребовал срочно изолировать загрязнённую промзону этого города.

— Всего в составе первого эшелона более 10 единиц специальной техники <...> и около 30 военных специалистов радиационной, химической и биологической защиты, — отмечает издание.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение по ситуации в Усолье-Сибирском, где сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. По сообщениям СМИ, допустимая концентрация ртути на заводе "Усольехимпром" превышена в 34 тысячи раз.

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