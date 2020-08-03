В Усолье-Сибирское направлены специалисты Минобороны для ликвидации загрязнения ртутью

Спецтехника и военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) направлены в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды, сообщает телеканал "Звезда".

— Всего в составе первого эшелона более 10 единиц специальной техники <...> и около 30 военных специалистов радиационной, химической и биологической защиты, — отмечает издание.