Названы самые популярные товары для дачи

В исследовании использовались данные в период с 1 апреля по 28 июля этого года. Спрос на дачные товары начал постепенно повышаться в конце марта, а пик был зафиксирован 8 июня — тогда за неделю продажи выросли более чем на 30%.

В среднем в этом сезоне россияне тратили на покупку товаров для дачи 2800 рублей, тогда как в прошлом году средний чек был выше — почти 3700 рублей. Средний чек в этом году снизился на 24%, правда, спрос на товары для дачи и сада вырос на 288% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.