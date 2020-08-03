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Названы самые популярные товары для дачи

Средний чек снизился, однако число продаж увеличилось. Люди покупают более доступные вещи.

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Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Эксперты маркетплейса "Беру" проанализировали спрос на товары для дачи, назвали самые популярные и определили средний чек.

В исследовании использовались данные в период с 1 апреля по 28 июля этого года. Спрос на дачные товары начал постепенно повышаться в конце марта, а пик был зафиксирован 8 июня — тогда за неделю продажи выросли более чем на 30%.

Топ-3 самых популярных категорий выглядит следующим образом:

  1. Удобрения и товары для ухода за растениями (аксессуары для полива, субстраты и грунт).
  2. Садовая техника (газонокосилки, триммеры и мойки высокого давления).
  3. Бассейны и аксессуары к ним.

В среднем в этом сезоне россияне тратили на покупку товаров для дачи 2800 рублей, тогда как в прошлом году средний чек был выше — почти 3700 рублей. Средний чек в этом году снизился на 24%, правда, спрос на товары для дачи и сада вырос на 288% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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