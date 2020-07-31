Как выбрать телевизор в 2020 году. Соблюдайте эти 5 советов, иначе разочаруетесь

Выбор телевизора — сложный процесс. Устройства дорогие, срок пользования рассчитан на несколько лет. Переплачивать за ненужные технологии или мучиться весь период пользования точно не хочется. Как выбрать сбалансированное устройство — в материале Лайфа.
Тип матрицы: присмотритесь к чёрному цвету
Основных типов матрицы два — LED (она же LCD и ЖК) и OLED. У каждой разновидности свои плюсы и минусы: первая более долговечная, а цвета на ней естественнее, у второй цвета гораздо насыщеннее, но цветопередача может искажаться.
Отличия возникают из-за разного строения матрицы.
В LED пиксели сами по себе не светятся, поэтому под экран ставится подложка. А значит, пиксели горят с одинаковым уровнем яркости.
QLED — подтип LED с дополнительным слоем квантовых точек. Такие матрицы отличаются более глубокими и насыщенными цветами, а потому лучше раскрывают возможности HDR.
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В OLED-экранах же применяются светодиоды, они светятся сами, без дополнительной подсветки. Цвета становятся ярче и контрастнее. Чёрный на OLED глубокий и насыщенный, а на LCD он может быть серым или фиолетовым. Отсутствие подложки позволяет сделать телевизор тоньше. Минусы такого типа матрицы — пиксели могут выгореть, а цветопередача может быть неточной.
Оптимальный тип матрицы — OLED. С ним вы получите наиболее эффектную картинку, с ним же вам будет наиболее комфортно смотреть телевизор в темноте.
Диагональ экрана: есть формула идеальной
Размер панели — то, от чего зависит комфорт при просмотре и насколько органично телевизор впишется в интерьер. Прежде всего определитесь, куда вы собираетесь ставить телевизор.
32 дюйма и меньше — это для кухни. Во-первых, расстояние между вами и дисплеем, как правило, самое маленькое. Во-вторых, на кухонных стенах обычно минимум пространства для устройства.
В спальне и гостиной размер телевизора и диагонали экрана ограничен лишь вашим бюджетом. Правда, есть условная формула, по которой можно высчитать оптимальную диагональ экрана: расстояние от вас до телевизора (в дюймах) / 2,5 = диагональ экрана телевизора. Значение желательно округлить до целых.
Например, в гостиной расстояние от ваших глаз до телевизора составляет четыре метра. Следовательно, переводим метры в дюймы (4 метра = 157,48 дюйма) и подставляем в формулу: 157,48 / 2,5 = 62,8 дюйма.
Другой кейс: в вашей гостиной от дивана до телевизора три метра — 118 дюймов. 118 / 2,5 = 39 дюймов.
Стоит помнить, что увеличение даже на 10 дюймов может многократно поднять цену телевизора. Потому что каждое поколение ЖК-экранов оптимизировано под конкретные размеры. Как правило, они не превышают 55 дюймов. И себестоимость матриц большего размера значительно выше.
Оптимальная диагональ:
32 дюйма для кухни;
42 дюйма для гостиной;
55 дюймов для спальни.
Разрешение экрана: 8К — перспективно, но дорого
Почему телевизоры стоят как автомобили? На их стоимость влияют 4 фактораЛетом 2019 года вышел компьютер Mac Pro. В максимальной комплектации он стоит 4,5 миллиона рублей. Столько же вы заплатите за однокомнатную квартиру в Выхине. Его цена вызвала удивление, в то же время подобная цена за телевизор никого не удивит. Самые дорогие модели могут стоить несколько миллионов рублей. Лайф разобрался в ценообразовании.
В прошлом году появилось разрешение 8K Ultra HD. Тем не менее пока потенциал телевизоров с таким разрешением использовать невозможно, потому что контента в нём слишком мало. Соответственно, переплатить за него можно, если вы покупаете телевизор на далёкую перспективу, но совершенно необязательно.
Идеальный вариант — 4К. С этим разрешением телевизор будет работать без ограничений. Контента с его поддержкой становится всё больше, например, Netflix снимает сериалы именно в нём. У такого устройства выше технический потенциал. Вы покупаете телевизор минимум на три года, в течение этого времени он не утратит актуальности.
Кроме того, рекомендуется брать именно в 4К телевизоры с разрешением от 50 дюймов. Full HD оптимален разве что для устройств до 40 дюймов. В противном случае плотность пикселей будет низкой и картинка окажется зернистой.
Оптимальное разрешение:
4K при диагонали больше 40 дюймов;
Full HD при диагонали меньше 40 дюймов.
Память: если её будет мало, телевизор начнёт лагать
Как запустить YouTube на бабушкином телевизоре. 7 простых советов по выбору ТВ-приставкиПокупка телевизора с высокими характеристиками и Smart TV не всегда доступна из-за их дороговизны. ТВ-приставка — то, что может усовершенствовать почти любой телевизор. Эту миниатюрную коробку достаточно подключить к нему. Разобрались, как выбрать подходящую модель.
Вы, очевидно, не задумывались об этом моменте. Тем не менее ваш комфорт и стабильность Smart TV зависят от него. Чаще всего проблемы с телевизором возникают именно из-за нехватки памяти.
Принцип тот же, что и на смартфонах: на накопитель телевизора нужно скачивать приложения, а они требуют места. Из-за его нехватки операционной системе и приложениям сложнее распределять данные, отсюда появляются проблемы, и ваша жизнь превращается в ад: медленная работа интерфейса, долгая загрузка и ошибки в системе.
В плане роли оперативной и встроенной памяти с телевизорами всё как со смартфонами. Встроенная память обеспечивает работу приставки — сколько фильмов и музыки можно сохранить, сколько приложений загрузить, насколько быстро распределяются файлы в хранилище. Оперативная память отвечает за то, сколько пространства займёт приложение во время работы.
Оптимальный объём памяти: оперативной — 1 Гб, накопителя — от 4 Гб, желательно 8 Гб (самое популярное значение).
Звук: проверьте лично
Ваш следующий телевизор будет таким. 6 самых оригинальных — для TikTok или с экраном в зеркалеТелевизоры — единственный вид бытовой техники, на который мы не смотрим чисто с утилитарной точки зрения: работает хорошо, с задачами справляется, и отлично. Это полноценные гаджеты, украшающие интерьер и дающие новый пользовательский опыт. Диагональ экрана, тип матрицы, динамики, дизайн — всему этому уделяется много внимания. Логично, что этот сегмент стал полигоном для экспериментов. Другой форм-фактор, новый контент, удивляющий корпус, — всё это легко можно встретить здесь. Рассказываем о самых необычных устройствах.
Динамики — пространство для креатива у инженеров компаний. Вариантов масса: большой динамик располагается под экраном, динамик встроен в экран.
Кроме того, звук стабильно улучшают программно. Например, технология Dolby Atmos делает его более объёмным и живым. Или Acoustic Multi-Audio, с которой создаётся впечатление, что звук исходит из центра экрана, при этом чётко соответствуя картинке. А Acoustic Surface Audio заставляет экран вибрировать и воспроизводит звук, синхронизируя его с картинкой, погрузиться в сюжет становится легче.
Качество звука — слишком субъективное значение. Поэтому тут всё зависит от ваших предпочтений. Желательно сходить в магазин и проверить звук. Лучше у нескольких моделей, чтобы было с чем сравнивать.
Оптимальный динамик — любой с поддержкой технологий для улучшения звука.