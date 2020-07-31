Как выбрать телевизор в 2020 году. Соблюдайте эти 5 советов, иначе разочаруетесь

Выбор телевизора — сложный процесс. Устройства дорогие, срок пользования рассчитан на несколько лет. Переплачивать за ненужные технологии или мучиться весь период пользования точно не хочется. Как выбрать сбалансированное устройство — в материале Лайфа.

Тип матрицы: присмотритесь к чёрному цвету

Основных типов матрицы два — LED (она же LCD и ЖК) и OLED. У каждой разновидности свои плюсы и минусы: первая более долговечная, а цвета на ней естественнее, у второй цвета гораздо насыщеннее, но цветопередача может искажаться.

Отличия возникают из-за разного строения матрицы.

В LED пиксели сами по себе не светятся, поэтому под экран ставится подложка. А значит, пиксели горят с одинаковым уровнем яркости.

QLED — подтип LED с дополнительным слоем квантовых точек. Такие матрицы отличаются более глубокими и насыщенными цветами, а потому лучше раскрывают возможности HDR.

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В OLED-экранах же применяются светодиоды, они светятся сами, без дополнительной подсветки. Цвета становятся ярче и контрастнее. Чёрный на OLED глубокий и насыщенный, а на LCD он может быть серым или фиолетовым. Отсутствие подложки позволяет сделать телевизор тоньше. Минусы такого типа матрицы — пиксели могут выгореть, а цветопередача может быть неточной.

Оптимальный тип матрицы — OLED. С ним вы получите наиболее эффектную картинку, с ним же вам будет наиболее комфортно смотреть телевизор в темноте.

Диагональ экрана: есть формула идеальной

Размер панели — то, от чего зависит комфорт при просмотре и насколько органично телевизор впишется в интерьер. Прежде всего определитесь, куда вы собираетесь ставить телевизор.

32 дюйма и меньше — это для кухни. Во-первых, расстояние между вами и дисплеем, как правило, самое маленькое. Во-вторых, на кухонных стенах обычно минимум пространства для устройства.

В спальне и гостиной размер телевизора и диагонали экрана ограничен лишь вашим бюджетом. Правда, есть условная формула, по которой можно высчитать оптимальную диагональ экрана: расстояние от вас до телевизора (в дюймах) / 2,5 = диагональ экрана телевизора. Значение желательно округлить до целых.

Например, в гостиной расстояние от ваших глаз до телевизора составляет четыре метра. Следовательно, переводим метры в дюймы (4 метра = 157,48 дюйма) и подставляем в формулу: 157,48 / 2,5 = 62,8 дюйма.

Другой кейс: в вашей гостиной от дивана до телевизора три метра — 118 дюймов. 118 / 2,5 = 39 дюймов.

Стоит помнить, что увеличение даже на 10 дюймов может многократно поднять цену телевизора. Потому что каждое поколение ЖК-экранов оптимизировано под конкретные размеры. Как правило, они не превышают 55 дюймов. И себестоимость матриц большего размера значительно выше.

Оптимальная диагональ:

32 дюйма для кухни;

42 дюйма для гостиной;

55 дюймов для спальни.

Разрешение экрана: 8К — перспективно, но дорого

В прошлом году появилось разрешение 8K Ultra HD. Тем не менее пока потенциал телевизоров с таким разрешением использовать невозможно, потому что контента в нём слишком мало. Соответственно, переплатить за него можно, если вы покупаете телевизор на далёкую перспективу, но совершенно необязательно.

Идеальный вариант — 4К. С этим разрешением телевизор будет работать без ограничений. Контента с его поддержкой становится всё больше, например, Netflix снимает сериалы именно в нём. У такого устройства выше технический потенциал. Вы покупаете телевизор минимум на три года, в течение этого времени он не утратит актуальности.

Кроме того, рекомендуется брать именно в 4К телевизоры с разрешением от 50 дюймов. Full HD оптимален разве что для устройств до 40 дюймов. В противном случае плотность пикселей будет низкой и картинка окажется зернистой.

Оптимальное разрешение:

4K при диагонали больше 40 дюймов;

Full HD при диагонали меньше 40 дюймов.

Память: если её будет мало, телевизор начнёт лагать

Вы, очевидно, не задумывались об этом моменте. Тем не менее ваш комфорт и стабильность Smart TV зависят от него. Чаще всего проблемы с телевизором возникают именно из-за нехватки памяти.

Принцип тот же, что и на смартфонах: на накопитель телевизора нужно скачивать приложения, а они требуют места. Из-за его нехватки операционной системе и приложениям сложнее распределять данные, отсюда появляются проблемы, и ваша жизнь превращается в ад: медленная работа интерфейса, долгая загрузка и ошибки в системе.

В плане роли оперативной и встроенной памяти с телевизорами всё как со смартфонами. Встроенная память обеспечивает работу приставки — сколько фильмов и музыки можно сохранить, сколько приложений загрузить, насколько быстро распределяются файлы в хранилище. Оперативная память отвечает за то, сколько пространства займёт приложение во время работы.

Оптимальный объём памяти: оперативной — 1 Гб, накопителя — от 4 Гб, желательно 8 Гб (самое популярное значение).

Звук: проверьте лично

Динамики — пространство для креатива у инженеров компаний. Вариантов масса: большой динамик располагается под экраном, динамик встроен в экран.

Кроме того, звук стабильно улучшают программно. Например, технология Dolby Atmos делает его более объёмным и живым. Или Acoustic Multi-Audio, с которой создаётся впечатление, что звук исходит из центра экрана, при этом чётко соответствуя картинке. А Acoustic Surface Audio заставляет экран вибрировать и воспроизводит звук, синхронизируя его с картинкой, погрузиться в сюжет становится легче.

Качество звука — слишком субъективное значение. Поэтому тут всё зависит от ваших предпочтений. Желательно сходить в магазин и проверить звук. Лучше у нескольких моделей, чтобы было с чем сравнивать.