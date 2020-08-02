Сравнили AirPods Pro и Huawei FreeBuds 3i. Дешёвые наушники лучше как минимум по одному параметру

AirPods Pro — эталонные беспроводные наушники. При этом они, возможно, самые дорогие среди TWS и просто не имеют права котироваться иначе. А на чём экономят производители более доступных гарнитур? Лайф сопоставил флагманские наушники с новой гарнитурой от Huawei, которая стоит в 2,5 раза дешевле. Результаты впечатлили.

AirPods Pro — лучшие беспроводные наушники по версии "Роскачества". Это самые сбалансированные аксессуары по ряду параметров.

Huawei FreeBuds 3i — новая гарнитура от китайской компании. Производитель заявляет качественный звук, высокую автономность и стильный дизайн.

Мы сравнили обе модели. Сразу пояснение. AirPods Pro стоят 18 990 рублей, а FreeBuds 3i — 7990 рублей. И это способ оценить наушники с заявкой на лучшие по соотношению цены и характеристик с общепризнанным эталоном.

AirPods Pro по умолчанию лучше, и это логично. У них выше себестоимость, более дорогие и качественные комплектующие, а также проработанный софт. Равные показатели по какому-либо из параметров для FreeBuds 3i уже успех. А они в одном из них оказались даже лучше.

Дизайн и удобство использования: стильные, но большие

Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 3

TWS-наушники любят сравнивать с AirPods — по дизайну они похожи либо на гарнитуры Apple, либо на Samsung Galaxy Buds. Huawei FreeBuds 3i не относится ни к одному из типов. Внешне они оригинальные. FreeBuds Lite по форме напоминали клюшку для гольфа, эта модель, если присмотреться, тоже.

Наушники громоздкие. Точно больше AirPods первого и второго поколения, а также модели Pro. Хвостики длинные, заметно торчат из уха. Кстати, на конце хвостиков добавлены металлические насадки, ранее же они были полностью пластиковыми. Вроде мелочь, но с ними наушники смотрятся дороже и презентабельнее.

При этом они лёгкие — один весит около 5,5 г. Для сравнения: у AirPods Pro одна затычка весит 5,4 г — гарнитура считается эталоном лёгкости и удобства использования.

С обратной стороны от наушника Huawei FreeBuds 3i располагается сенсор для удалённого управления воспроизведением звука. Внешне он не виден, так корпус остаётся стильным и минималистичным. С другой стороны, подобные сенсоры — это всегда рандомные нажатия. Поэтому поправлять наушник нужно, держа его за хвостик. Привыкнуть можно, но потребуется время.

Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 2

Чехол большой, как и наушники. Параметры корпуса — 80,7 x 35,4 x 29,2 мм (длина, ширина, высота). Чехол AirPods Pro почти вдвое миниатюрнее — 45,2 x 21,7 x 60,6 мм. На практике он удобнее: его проще носить в одном кармане с телефоном. Впрочем, если вы носите наушники в сумке, этот момент экстерьера не доставит вам неудобства. В нашем случае носить кейс в кармане проще, не приходится постоянно открывать рюкзак.

AirPods Pro миниатюрные — что наушники, что футляр. Затычки почти не бросаются в глаза, а аккуратно виднеются из уха.

Лучший элемент экстерьера AirPods Pro — сенсоры удалённого управления. Они располагаются на хвостиках, а не с обратной стороны от динамика и силиконовой насадки. Кроме того, они распознают силу нажатия и при касании не реагируют, нужно давление. Это значит, что вы можете спокойно поправлять гарнитуру, рандомных нажатий не возникнет. В общем, дизайн и эргономика у AirPods Pro идеальные.

Победитель — AirPods Pro.

Звук: мощный бас

Фото © LIFE / Денис Марков

Качество звука — слишком субъективная величина. Его оценка зависит от ряда факторов: сценариев использования, типа предыдущих наушников (например, фанаты полноразмерных не признают TWS-затычки).

Если рассматривать FreeBuds относительно других TWS-наушников, то их звук — один из лучших. Мы сравнили их с двумя моделями — AirPods Pro и Jabra Elite 75t. У них и Jabra Elite 75t низкие частоты качественнее, чем у AirPods Pro. Причём очевидно, что у FreeBuds качество звука лучше, а Jabra вывозит на том же уровне за счёт удачной формы затычек.

Поддерживаются кодеки SBC и AAC. Они обеспечивают качественным звуком. Потеря данных есть, но только тех, которые не воспринимает человеческое ухо. AirPods Pro тоже поддерживают AAC. Минус обеих пар наушников — отсутствие поддержки AptX, лучшего кодека для стриминговых сервисов.

В играх есть задержка звука. Но она же есть у AirPods Pro и любых других TWS-затычек. В общем, в плане звука наушники примерно на одном уровне. Причём они стоят в два с половиной раза дешевле. FreeBuds 3i, на наш взгляд, чуть лучше за счёт более качественных низких частот.

Победитель — Huawei FreeBuds 3i.

Автономность: долго, но бывает и лучше

Фото © LIFE / Денис Марков

Huawei заявляет следующие параметры автономности: до трёх с половиной часов в режиме воспроизведения звука и до двух часов в режиме разговора без зарядного кейса, до 14,5 часа в режиме воспроизведения звука и до 10,5 часа в режиме разговора с футляром.

На практике кейс приходится заряжать раз в три дня при средней нагрузке. Если же вы целый день сидите за компьютером в них, заряда хватит на полтора дня.

Разъём для зарядки — USB type-C. Радует, что даже в среднем классе наушники выходят с современным портом без древнего microUSB. Если у вас современный Android-смартфон или ноутбук с USB-C (кстати, недавно на обзоре был такой), вы сможете заряжать их одним проводом. Так вы сэкономите место на удлинителе — и ваша комната не зарастёт проводами.

Apple заявляет такие параметры автономности в AirPods Pro: до пяти часов в режиме аудио и до трёх часов в режиме разговора по сотовой связи без кейса. Более 24 часов в режиме воспроизведения звука и до 18 часов в режиме разговора с ним.

На практике заряжать AirPods Pro нужно два раза в неделю, если не зависать с ними целыми днями — в таком случае они разрядятся за два дня.

Разъём AirPods Pro — фирменный Lightning. С уведомлением о возможном подключении на экране это делает связку iPhone — AirPods Pro идеальной. Заряжать телефон и наушники можно одним проводом. Поддерживается беспроводная зарядка.

Победитель — AirPods Pro.

Работа в связке со смартфоном

Фото © Huawei

Для работы с наушниками через смартфон разработано приложение Huawei AI Life (в AppStore оно называется Huawei Smart Home). В нём вы можете подключить наушники к смартфону, обновить прошивку и сделать необходимые настройки.

Есть возможность "Мгновенное сопряжение", с которой наушники моментально распознаются при открытии кейса. Но только на смартфонах EMUI (Huawei и Honor). Справедливости ради — так делают все бренды. И третий способ сопряжения — через настройки Bluetooth.

AirPods Pro удобнее всего использовать с iPhone. Открываете кейс — на экране появляется уведомление с запросом на подключение. В нём же отображается процент заряда каждого наушника и футляра.

На Android набор возможностей ограничен. Подключить наушники можно только через настройки — это более долгий процесс. Частично проблема решается сторонними приложениями, но на них данные могут сильно отличаться от реальных.

Результат — ничья.

Шумоподавление: если вы ездите в метро, вам понравится

Фото © Huawei

FreeBuds 3i получили систему активной шумоизоляции. В этом случае звук подавляется за счёт плотного прилегания аксессуара к ушной раковине и создания вакуума с помощью силиконовой насадки. Тут всё умнее: внешний микрофон распознаёт окружающие шумы и изолирует от них, а внутренний микрофон подавляет звук внутри уха.

Как итог — наушники решат проблему с шумом в громком помещении. В метро вы будете хорошо слышать музыку и без проблем разговаривать с собеседником. Внешние шумы при этом будут чуть слышны, но нечётко. В этом плане FreeBuds 3i почти идеальны.

Включается шумоподавление длительным удержанием пальца на сенсоре удалённого управления. Если его выключить, вы будете слышать внешние звуки почти так же, как без наушников, чуть менее чётко. Подойдёт, если вам нужна концентрация на окружающей среде.

Фишка AirPods Pro — также активная звукоизоляция. Она включается и выключается долгим нажатием на сенсор удалённого управления. Причём режимов два — шумоподавление или режим разговора. Во втором случае микрофоны передают окружающий звук — и вы слышите даже чётче, чем без наушников. Кстати, именно поэтому владельцы AirPods любят разговаривать, не убирая наушники.

Победитель — FreeBuds 3i.

Итог: за предложенные деньги можно брать

Фото © LIFE / Денис Марков

Huawei FreeBuds 3i достойно смотрятся на фоне общепризнанно лучших наушников. Причём важно понимать, что все недостатки видны исключительно в сравнении с другими моделями, тогда как пользователь, не имеющий опыта использования дорогой TWS-гарнитуры, просто не заметит их.

FreeBuds 3i — выбор по умолчанию для владельцев смартфонов Huawei и Honor. Они работают друг с другом как единая экосистема, ограничений по возможностям нет. Другие же наушники — как вариант, если вам нравятся их преимущества (эргономичность AirPods Pro, плотное прилегание к ушной раковине у Jabra Elite 75t, высокая автономность Samsung Galaxy Buds+).

Основные плюсы Huawei FreeBuds 3i:

активное шумоподавление;

качественный звук;

стильный дизайн.

Основные минусы Huawei FreeBuds 3i: