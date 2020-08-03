Старших сестёр Хачатурян будут судить присяжные. Их отбор начнётся 31 августа

Крестину и Ангелину Хачатурян, обвиняемых в убийстве родного отца, будут судить с участием присяжных заседателей. Один из адвокатов девушек Алексей Липцер сообщил, что их отбор начнётся 31 августа.

По словам юриста, выбор присяжных будет проводиться в открытом режиме. Также Мосгорсуд продлил Крестине и Ангелине меру пресечения в виде запрета определённых действий, расширив список. Сёстрам теперь не разрешается принимать участие в публичных массовых мероприятиях. При этом возвращать дело в прокуратуру не станут.

— Мосгорсуд отказался передавать дело девушек по подсудности в Бутырский суд, а также возвращать в прокуратуру, — добавил Липцер.