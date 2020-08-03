Старших сестёр Хачатурян будут судить присяжные. Их отбор начнётся 31 августа

Крестину и Ангелину Хачатурян, обвиняемых в убийстве родного отца, будут судить с участием присяжных заседателей. Один из адвокатов девушек Алексей Липцер сообщил, что их отбор начнётся 31 августа.
По словам юриста, выбор присяжных будет проводиться в открытом режиме. Также Мосгорсуд продлил Крестине и Ангелине меру пресечения в виде запрета определённых действий, расширив список. Сёстрам теперь не разрешается принимать участие в публичных массовых мероприятиях. При этом возвращать дело в прокуратуру не станут.
— Мосгорсуд отказался передавать дело девушек по подсудности в Бутырский суд, а также возвращать в прокуратуру, — добавил Липцер.
Суд отказался объединять дела младшей и старших сестёр ХачатурянРассмотрение по существу дела младшей из сестёр состоится 10 августа.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.