ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году сдали два выпускника

В 2020 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов сдали два выпускника, на 300 — 26 человек, а на 200 — более 500. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Рособрнадзора.

— Сдали как обычно. Несмотря на цифры, которые вы видите, результат по каждому предмету не позволяет нам делать вывод, что в целом сдали лучше или хуже выпускники текущего года, — отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, объективность проведения экзамена в этом году не вызывает сомнений. Отмечается, что количество нарушителей уменьшилось на 30% по сравнению с прошлым годом, было удалено 850 участников ЕГЭ.