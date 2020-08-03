Директор школы в Кемерове наказан за то, что показал ученикам порно

В одной из школ Кемерова во время онлайн-трансляции урока истории для семиклассников на экранах детей появился ролик порнографического содержания, сообщает РИА "Новости".
Британские школьники ради выполнения домашнего задания посмотрели порноДиректор школы принёс извинения родителям учеников.
Отмечается, что урок вёл директор школы № 44. После этого местная прокуратура начала проверку и выяснила, что порно транслировалось на платформе Zoom в профилях школьников.
— Акты реагирования рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — цитирует информагентство пресс-службу надзорного ведомства.
Весной этого года на Сахалине местным школьникам во время урока включили ролик порнографического содержания. Урок также проходил в онлайн-формате на платформе Zoom. В какой-то момент занятие прервалось — на экранах детей появилось порно.