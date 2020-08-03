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Директор школы в Кемерове наказан за то, что показал ученикам порно

Непристойные видео транслировались во время урока истории.

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Фото © Pixabay

В одной из школ Кемерова во время онлайн-трансляции урока истории для семиклассников на экранах детей появился ролик порнографического содержания, сообщает РИА "Новости".

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Директор школы принёс извинения родителям учеников.

Отмечается, что урок вёл директор школы № 44. После этого местная прокуратура начала проверку и выяснила, что порно транслировалось на платформе Zoom в профилях школьников.

— Акты реагирования рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — цитирует информагентство пресс-службу надзорного ведомства.

Весной этого года на Сахалине местным школьникам во время урока включили ролик порнографического содержания. Урок также проходил в онлайн-формате на платформе Zoom. В какой-то момент занятие прервалось — на экранах детей появилось порно.

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