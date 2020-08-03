Россияне снова смогут отдыхать на Кубе уже осенью

Россия и Куба согласовали дату возобновления регулярного авиасообщения, полёты стартуют 17 сентября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителей Посольства Кубы в РФ.

Билеты по этому направлению уже можно приобрести, цена начинается от 30 тысяч в одну сторону. Кубинские власти надеются, что в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой на курортах страны чартерные рейсы из РФ стартуют быстрее регулярных.

— Куба готова принять российские чартеры уже на следующий день после возобновления авиасообщения между нашими странами. Мы провели переговоры с туроператорами, у которых были чартерные программы, и они заявили о полной готовности снова лететь на Кубу, — отмечается в сообщении.

Для российских путешественников открыты курорты северных островов — Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария, — где не было случаев заражения коронавирусом. Также для россиян откроется популярный курорт Варадеро. Отмечается, однако, что отельерам необходимо знать сроки возвращения туристов из РФ, чтобы провести соответствующую подготовку. А это, в свою очередь, зависит от разрешения российских властей, которого пока нет.

Кубинская сторона сообщает, что бесплатные ПЦР-тесты туристов по прибытии, "антивирусные" протоколы по приёму и размещению иностранцев в отелях, высокий уровень медицины на Кубе и практически полная победа островного государства над CoViD-19 позволяют надеяться, что чартеры из России полетят на карибские курорты раньше регулярных рейсов.