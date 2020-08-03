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Россияне снова смогут отдыхать на Кубе уже осенью

Для путешественников из РФ открыты курорты северных островов.

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Фото © Pixabay

Россия и Куба согласовали дату возобновления регулярного авиасообщения, полёты стартуют 17 сентября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителей Посольства Кубы в РФ.

Билеты по этому направлению уже можно приобрести, цена начинается от 30 тысяч в одну сторону. Кубинские власти надеются, что в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой на курортах страны чартерные рейсы из РФ стартуют быстрее регулярных.

Куба готова принять российские чартеры уже на следующий день после возобновления авиасообщения между нашими странами. Мы провели переговоры с туроператорами, у которых были чартерные программы, и они заявили о полной готовности снова лететь на Кубу, — отмечается в сообщении.

Для российских путешественников открыты курорты северных островов — Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария, — где не было случаев заражения коронавирусом. Также для россиян откроется популярный курорт Варадеро. Отмечается, однако, что отельерам необходимо знать сроки возвращения туристов из РФ, чтобы провести соответствующую подготовку. А это, в свою очередь, зависит от разрешения российских властей, которого пока нет.

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Кубинская сторона сообщает, что бесплатные ПЦР-тесты туристов по прибытии, "антивирусные" протоколы по приёму и размещению иностранцев в отелях, высокий уровень медицины на Кубе и практически полная победа островного государства над CoViD-19 позволяют надеяться, что чартеры из России полетят на карибские курорты раньше регулярных рейсов.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не станет открывать границы с Россией минимум до середины августа.

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