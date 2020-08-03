Директор алтайской турбазы рассказал об источнике отравления чиновника и его семьи

Директор турбазы "Глобус" Виктор Королёв рассказал о цели подключения дизель-генератора, из-за которого семья из четырёх человек насмерть отравилась угарным газом в номере. Как стало известно Лайфу, устройство нужно было для обеспечения электричеством насоса для водоснабжения.
В итоге генератор поставили в подсобку рядом с номером Иосифа Кременских. По версии следствия, в комнату чиновника и его семьи просочились выхлопные газы. В результате погиб сам Кременских, а также его 43-летняя жена Оксана, 16-летний сын и 10-летняя дочь.
После трагедии на Алтае спасатель рассказал, как уберечься от угарного газаНесколько дней назад в результате работы дизельного генератора, установленного в неправильном месте, погибла семья.
Как уже сообщал Лайф, после обнаружения на алтайской турбазе "Глобус" бездыханных тел четырёх человек следователи завели дело по статье "Убийство", но, осмотрев место их гибели, решили переквалифицировать его на "Оказание услуг ненадлежащего качества, повлёкшее смерть двух или более лиц". Позже был задержан 59-летний хозяин "Глобуса". Сегодня ему предъявили обвинение.