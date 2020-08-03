Директор алтайской турбазы рассказал об источнике отравления чиновника и его семьи

Директор турбазы "Глобус" Виктор Королёв рассказал о цели подключения дизель-генератора, из-за которого семья из четырёх человек насмерть отравилась угарным газом в номере. Как стало известно Лайфу, устройство нужно было для обеспечения электричеством насоса для водоснабжения.

В итоге генератор поставили в подсобку рядом с номером Иосифа Кременских. По версии следствия, в комнату чиновника и его семьи просочились выхлопные газы. В результате погиб сам Кременских, а также его 43-летняя жена Оксана, 16-летний сын и 10-летняя дочь.