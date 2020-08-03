СК предъявил обвинение директору алтайской турбазы, где нашли умершей семью с двумя детьми

Следователи предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц" 59-летнему Виктору Королёву — директору алтайской турбазы "Глобус", где была найдена мёртвой семья из четырёх человек.

Напомним, в одном из номеров на курорте были обнаружены тела четырёх человек — семейной пары и двоих детей. Как стало известно, это 51-летний Иосиф Кременских — начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края. Источник Лайфа ранее сообщил, что семья заселилась на базу 26 июля. В тот день, по его данным, был дождь и выключили свет. Чтобы исправить ситуацию, в подсобку затащили дизель-генераторы. По версии следствия, семья могла отравиться выхлопами дизельного генератора.