Владелец TikTok ответил на угрозы Трампа запретить соцсеть в США

Китайская компания ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, заявила о намерении отстаивать свои права и интересы в соответствии с законом в ответ на угрозы американских властей запретить соцсеть на территории США.

В ByteDance подчеркнули, что на пути к статусу глобальной компании уже сталкивались с разного рода "сложными и невообразимыми трудностями". В организации пояснили, что имеют в виду напряжённую международную политическую среду, столкновения и конфликты различных культур, а также плагиат и клевету со стороны своего конкурента — компании Facebook.

— Мы строго соблюдаем местные законы и будем активно использовать предоставленные нам законом права для защиты законных прав и интересов компании, — говорится в официальном аккаунте ByteDance в Jinri Toutiao.