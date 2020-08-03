Владелец TikTok ответил на угрозы Трампа запретить соцсеть в США

Китайская компания ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, заявила о намерении отстаивать свои права и интересы в соответствии с законом в ответ на угрозы американских властей запретить соцсеть на территории США.
В ByteDance подчеркнули, что на пути к статусу глобальной компании уже сталкивались с разного рода "сложными и невообразимыми трудностями". В организации пояснили, что имеют в виду напряжённую международную политическую среду, столкновения и конфликты различных культур, а также плагиат и клевету со стороны своего конкурента — компании Facebook.
— Мы строго соблюдаем местные законы и будем активно использовать предоставленные нам законом права для защиты законных прав и интересов компании, — говорится в официальном аккаунте ByteDance в Jinri Toutiao.
Microsoft сообщила о возобновлении переговоров по покупке американского подразделения TikTokРанее сообщалось, что они были приостановлены из-за негативного отношения к сделке Дональда Трампа.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретить в стране приложение TikTok. Руководство соцсети обвинили в пропаганде и передаче данных пользователей в Китай. На сегодняшний день приложением запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.