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Владелец TikTok ответил на угрозы Трампа запретить соцсеть в США

В компании отметили, что это не первые сложности, с которыми им приходится сталкиваться.

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Фото © Pixabay

Китайская компания ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, заявила о намерении отстаивать свои права и интересы в соответствии с законом в ответ на угрозы американских властей запретить соцсеть на территории США.

В ByteDance подчеркнули, что на пути к статусу глобальной компании уже сталкивались с разного рода "сложными и невообразимыми трудностями". В организации пояснили, что имеют в виду напряжённую международную политическую среду, столкновения и конфликты различных культур, а также плагиат и клевету со стороны своего конкурента — компании Facebook.

Мы строго соблюдаем местные законы и будем активно использовать предоставленные нам законом права для защиты законных прав и интересов компании, — говорится в официальном аккаунте ByteDance в Jinri Toutiao.

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Ранее сообщалось, что они были приостановлены из-за негативного отношения к сделке Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретить в стране приложение TikTok. Руководство соцсети обвинили в пропаганде и передаче данных пользователей в Китай. На сегодняшний день приложением запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.

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