В России могут ввести уголовное наказание за блокировку пожарных выходов

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева с предложением ввести уголовную ответственность для причастных к блокировке пожарных выходов. Копия документа имеется в распоряжении RT.
Он напомнил, что сейчас для всех, кто самовольно устанавливает замки на дверях пожарных выходов многоквартирных домов и блокирует доступ к эвакуационным лестницам, предусмотрена лишь административная ответственность. При этом своими действиями виновные создают угрозу жизни людей.
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