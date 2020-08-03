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Дождь не предвидится. Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 августа

Ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов со знаком плюс.

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Фото © Pixabay

В российской столице в понедельник ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура днём в Москве поднимется до 21–23 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

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Это произойдёт уже в середине предстоящей недели.

В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм рт. ст.

В Подмосковье же возможен небольшой дождь, воздух днём прогреется до 19–24 градусов тепла, а в ночное время столбики термометров опустятся всего до восьми градусов выше нуля.

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Ранее сообщалось, что в июне выпало рекордное количество осадков за последние 200 лет.

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