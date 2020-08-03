Дождь не предвидится. Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 августа

В российской столице в понедельник ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура днём в Москве поднимется до 21–23 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм рт. ст.