Дождь не предвидится. Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 августа

В российской столице в понедельник ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура днём в Москве поднимется до 21–23 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В Гидрометцентре пообещали возвращение "настоящего лета" в европейскую часть РоссииЭто произойдёт уже в середине предстоящей недели.
В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм рт. ст.
В Подмосковье же возможен небольшой дождь, воздух днём прогреется до 19–24 градусов тепла, а в ночное время столбики термометров опустятся всего до восьми градусов выше нуля.