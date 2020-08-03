Мантуров заявил, что Россия изучает возможности создания сетей 6G

В России изучаются вопросы внедрения сетей связи шестого поколения 6G. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, соответствующие планы пока находятся лишь на начальном этапе — на уровне различных "нировских подходов". Впрочем, глава ведомства сначала призвал развивать сеть пятого поколения.

При этом на создание отечественных решений для сетей 5G, по словам Мантурова, российским компаниям потребуется от одного года до трёх лет.