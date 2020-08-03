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Мантуров заявил, что Россия изучает возможности создания сетей 6G

При этом на появление в стране сетей пятого поколения потребуется от одного года до трёх лет.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России изучаются вопросы внедрения сетей связи шестого поколения 6G. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Подробностей об испытаниях нет. Компания старается быть на шаг впереди конкурентов. Пока надо думать о 5G. Пандемия негативно сказалась на технологии.

По его словам, соответствующие планы пока находятся лишь на начальном этапе — на уровне различных "нировских подходов". Впрочем, глава ведомства сначала призвал развивать сеть пятого поколения.

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Как отметили специалисты, и технологии 5G достаточно для запуска беспилотников или телемедицины.

При этом на создание отечественных решений для сетей 5G, по словам Мантурова, российским компаниям потребуется от одного года до трёх лет.

А по 5G имеется полное понимание, мы ждём от Минкомсвязи окончательно принятых решений для того, чтобы мы могли запускать свои инвестиционные проекты, — отметил Мантуров.

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