Мантуров заявил, что Россия изучает возможности создания сетей 6G

В России изучаются вопросы внедрения сетей связи шестого поколения 6G. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Xiaomi начала тестировать 6GПодробностей об испытаниях нет. Компания старается быть на шаг впереди конкурентов. Пока надо думать о 5G. Пандемия негативно сказалась на технологии.
По его словам, соответствующие планы пока находятся лишь на начальном этапе — на уровне различных "нировских подходов". Впрочем, глава ведомства сначала призвал развивать сеть пятого поколения.
Эксперты назвали сроки появления технологии 6GКак отметили специалисты, и технологии 5G достаточно для запуска беспилотников или телемедицины.
При этом на создание отечественных решений для сетей 5G, по словам Мантурова, российским компаниям потребуется от одного года до трёх лет.
— А по 5G имеется полное понимание, мы ждём от Минкомсвязи окончательно принятых решений для того, чтобы мы могли запускать свои инвестиционные проекты, — отметил Мантуров.