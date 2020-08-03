К поискам пропавшего более двух недель назад самолёта Ан-2 подключились беспилотники

Для поисков самолёта Ан-2, который пропал 19 июля на границе Бурятии и Иркутской области, привлекут беспилотники Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщает пресс-служба округа.

Уточняется, что для более эффективного поиска воздушного судна организуется круглосуточное дежурство. Будет вестись постоянная корректировка маршрута, а площадь обследования территории с помощью БЛА "Орлан-10" будет увеличиваться.

Стоит также отметить, что мониторинг будет проводиться не менее десяти часов в день. Кроме того, беспилотные летательные аппараты оснащены инфракрасными камерами, которые помогают вести поиски даже ночью.