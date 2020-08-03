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К поискам пропавшего более двух недель назад самолёта Ан-2 подключились беспилотники

Отмечается, что летательные аппараты оснащены инфракрасными камерами, которые помогают искать судно даже ночью.

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Фото © Instagram / marina_malina_1808

Для поисков самолёта Ан-2, который пропал 19 июля на границе Бурятии и Иркутской области, привлекут беспилотники Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщает пресс-служба округа.

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Марина Казакова рассказала Лайфу, что каждый день общается с начальником поискового штаба и пока поиски продолжаются.

Уточняется, что для более эффективного поиска воздушного судна организуется круглосуточное дежурство. Будет вестись постоянная корректировка маршрута, а площадь обследования территории с помощью БЛА "Орлан-10" будет увеличиваться.

Стоит также отметить, что мониторинг будет проводиться не менее десяти часов в день. Кроме того, беспилотные летательные аппараты оснащены инфракрасными камерами, которые помогают вести поиски даже ночью.

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Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка. Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под личный контроль поиски самолёта.

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