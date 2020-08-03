К поискам пропавшего более двух недель назад самолёта Ан-2 подключились беспилотники

Для поисков самолёта Ан-2, который пропал 19 июля на границе Бурятии и Иркутской области, привлекут беспилотники Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщает пресс-служба округа.
Сестра командира пропавшего в Бурятии Ан-2 назвала бредом сообщения об обнаружении суднаМарина Казакова рассказала Лайфу, что каждый день общается с начальником поискового штаба и пока поиски продолжаются.
Уточняется, что для более эффективного поиска воздушного судна организуется круглосуточное дежурство. Будет вестись постоянная корректировка маршрута, а площадь обследования территории с помощью БЛА "Орлан-10" будет увеличиваться.
Стоит также отметить, что мониторинг будет проводиться не менее десяти часов в день. Кроме того, беспилотные летательные аппараты оснащены инфракрасными камерами, которые помогают вести поиски даже ночью.
К поискам подключились родственники. В Бурятии вторую неделю не могут найти пропавший с радаров Ан-2В поисках шести человек поисковики прочёсывают лес.
Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка. Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под личный контроль поиски самолёта.